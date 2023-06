Trail-Party vor WM geglückt: Das war der Auftakt zum IATF 2023 in Innsbruck

Knapp tausend Läufer waren am Donnerstag dabei, als das 8. Innsbruck Alpine Trailrun Festival (IATF) eröffnet wurde. Insgesamt haben sich bei einer der bedeutendsten Trailrun-Veranstaltungen in Europa weit über 4000 Laufbegeisterte eingeschrieben.

Die Hauptbewerbe beginnen Freitag Mitternacht mit den Ultra-Läufern (K110- und K85-Strecken) – am Samstag steht dann Innsbruck ganz im Zeichen des IATF: Vom Panorama-Ultra-Trail bis zum Rookie-Bewerb wird alles vertreten sein.

Nächste Woche folgt dann das Highlight, wenn die weltbesten Bergläufer und Trailrunner in Innsbruck-Stubai um insgesamt 20 WM-Titel laufen werden. Darauf freut sich nicht nur Organisationschef Alexander Pittl: „Mit dem Auftakt am Donnerstagabend ist uns ein perfekter Start in eine zehntägige Trail-Party geglückt.“ (TT.com)