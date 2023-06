Tiroler zahlen für deutsche Gasspeicher: Wirtschaftskammer legt EU-Beschwerde ein

Innsbruck – Seit vergangenem Oktober müssen auch Tiroler Gaskunden für die deutsche Gasspeicherung tief in die Tasche greifen. Wie berichtet, verrechnet Deutschland den Wertverlust seines im Zuge des Russland-Krieges teuer eingespeicherten Gases auch den Gasimporteuren in Tirol und Vorarlberg, die über das deutsche Netz versorgt werden. Die Tiroler Gaskunden kostet die deutsche Gasspeicherumlage heuer rund 10 Millionen Euro.

Nach der Innsbrucker Firma A&B (Verrechnungsstelle für Ausgleichsenergie in den Marktgebieten Tirol und Vorarlberg) legt nun auch die Wirtschaftskammer Tirol gegen diese Praxis Beschwerde bei der EU-Kommission ein. „Dass die deutsche Gasspeicherumlage auch die grenzüberschreitenden Gas-mengen mit einer Umlage belastet, ist nicht EU-konform“, betont Tirols Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Walser. Haushalte und Unternehmen in Tirol und Vorarlberg würden die Gasbevorratung in Deutschland mitzahlen, ohne daraus einen Nutzen zu ziehen. Die EU-Kommission müsse daher handeln, so Walser. Er fordert auch ein aktives Einschreiten durch die österreichische Bundesregierung.