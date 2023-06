Mit dem E-Bike zum Klettern: Online-Portal bietet Routen und Kombi-Touren an

Innsbruck – Rad gefahren sind sie schon immer. Legendär ist zum Beispiel die Geschichte von Hermann Buhl, einem der besten Alpinisten seiner Zeit: 1952 radelte er an einem einzigen Tag die 160 Kilometer von Landeck bis zur italienisch-schweizerischen Grenze. Dort schlief er ein paar Stunden und durchstieg im Morgengrauen in weniger als fünf Stunden die schwierige, 800 Meter hohe Nordostwand des Piz Badile im Alleingang.

Künftig können Kletterbegeisterte den oft langen Weg zu höher gelegenen Kletterrouten ohne langen Zustieg erreichen. Das online Kletterportal Climbers Paradise ( www.climbers-paradise.com ) bietet auf seiner Website Routenbeschreibungen inklusive GPS-Tracks und Topos zu kombinierten E-Bike- und Kletter-Touren an.

Ob die Multerkarwand am Fuße des Treffauers am Wilden Kaiser, die Muttekopfhütte in Imst oder der Kleine Dristkogel im Kaunertal – zu finden sind auch Routen abseits der bekannten und viel besuchten talnahen Touren. Sämtliche beschriebene Routen sind für Mountainbikes freigegeben. (rosa)