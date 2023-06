Gries i. S. – Bei einem schweren Sturz wurde am Donnerstag ein Rennradfahrer auf der Sellrainer Straße (L13) verletzt.

Der 46-Jährige kam bei Gries zu Sturz und zog sich dabei stark blutende Verletzungen an beiden Armen, dem linken Knie sowie am Kopf zu. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Hall i. T. geflogen. (TT.com)