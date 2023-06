Ministertreffen im Brenner-Transit-Streit geplant: So reagiert Tirols LH

Wien – Nach dem Treffen der EU-Verkehrsminister am Donnerstag gibt es jetzt offenbar Bewegung im Transitstreit zwischen Österreich, Deutschland und der EU. Österreichs Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) hatte danach mit ihrem deutschen Amtskollegen Volker Wissing geredet. Der lässt heute Früh gegenüber der Deutschen Presseagentur aufhorchen.

Deutschland, Österreich und Italien bitten die EU-Kommission demnach, bis Juli zu einem Ministertreffen einzuladen. Das teilte Volker Wissing mit. „Die anstehenden Gespräche sind ein echtes Licht am Ende des Tunnels", betonte der FDP-Politiker demnach. Die Gelegenheit müsse genutzt werden, um mit den betroffenen Staaten und der Kommission die Problematik zu lösen. Er dränge seit Monaten auf eine Lösung.





Bayern, Tirol und Südtirol zeigen mit dem SLOT-System, wie wir vorankommen können. Das ist ein sehr positives Signal aus der betroffenen Region. Leonore Gewessler (Klimaschutzministerin)

Leonore Gewessler erklärte am Freitag: „Wir haben immer gesagt: Österreich ist offen für lösungsorientierte Gespräch. Aber es kann wirklich nicht sein, dass Österreich die Last und Verantwortung hier immer alleine trägt. Das habe ich Matteo Salvini bereits im Februar deutlich gemacht und nun auch Amtskollegen Volker Wissing. Wissing und ich haben uns darauf geeinigt, dass es weitere Gespräche geben wird.“ Das begrüße sie zwar sehr, aber dafür müsse auch Italien bereit sein, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

„Genauso gilt: Bevor es zu einem Treffen auf Minister:innenebene kommen kann, müssen zuerst alle fachlichen Fragen auf Beamt:innenebene geklärt werden und es muss deutlich erkennbar sein, dass das Transit-Problem endlich von unseren Nachbarn anerkannt und konstruktiv an Lösungen mitgewirkt wird, anstatt zu Poltern.“ Bayern, Tirol und Südtirol zeigten mit dem SLOT-System, wie man vorankommen könne. Das sei ein sehr positives Signal aus der betroffenen Region.

Reaktionen aus Tirol

Tirols Landeshauptmann Anton Mattle teilte am Freitag mit: „Die Lösung des Transitproblems finden wir nicht auf der Straße, sondern nur auf der Schiene. Deshalb gehe ich davon aus, dass die europäischen Verkehrsminister ihren Fokus auf die Harmonisierung des Eisenbahnraumes lenken, anstatt in Tirol einen Schuldigen für den überbordenden Transit zu suchen.“ So verliere aktuell noch jeder Zug, wenn er über den Brenner fahre, viel Zeit: Lokführer müssten getauscht, Bremstests nach italienischen Vorschriften durchgeführt werden. „Zudem fehlen wichtige Zulaufstrecken und Verladeterminals. Das macht die Schiene unattraktiv, teuer und langsam und gibt den LKWs einen Wettbewerbsvorteil. Es gibt für die EU-Verkehrsminister also ausreichend zu tun.“

Deshalb müssen die Verkehrsminister an der Verkehrswende arbeiten, anstatt auf die fossile Retro-Verkehrspolitik von Matteo Salvini hineinzufallen. Anton Mattle (Landeshauptmann Tirol)

Die Tiroler Notmaßnahmen stünden nicht zur Diskussion, „weil auf unseren Autobahnen nicht noch mehr LKWs Platz haben“. „Über den Brenner fahren jetzt schon mehr Transit-LKWs als auf allen anderen Alpenübergängen zusammen, trotz harten Anti-Transitmaßnahmen nehmen die LKW-Fahrten weiter zu. Das widerspricht den europäischen Verkehrsvorgaben und allem, wozu sich die Europäische Union im Green Deal bekennt. Deshalb müssen die Verkehrsminister an der Verkehrswende arbeiten, anstatt auf die fossile Retro-Verkehrspolitik von Matteo Salvini hineinzufallen.“ Tirol fordere seit Jahren den Ausbau der Schiene, habe konstruktive Vorschläge zum Abbau der Schienenhürden vorgestellt. Außerdem habe man Gespräche mit Südtirol und Bayern aufgenommen und „mit dem Slot-System einen neuen Lösungsansatz präsentiert, um den Transit in die richtigen Bahnen und letztendlich auf die Schiene zu lenken“, erklärt Mattle.

Die Problematik rund um den Brenner-Transit könne man nur gemeinsam lösen, kommentiert Verkehrslandesrat René Zumtobel (SP) das anstehende Ministertreffen im Juli. „Es braucht offene Gespräche und die Bereitschaft, die massive Überlastung des Brenners durch Transit-Lkw anzuerkennen und sich nicht von Grund auf gegen alle Lösungsvorschläge zu stellen oder gar mit Vertragsverletzungsverfahren zu drohen." Mit jährlich 2,5 Millionen Lkw am Brenner seien die Fakten klar, man sei „damit längst an der Belastungsgrenze angelangt."

Hintergrund: Transit-Streit Der Lkw-Verkehr über die Brennerroute hat in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zugenommen. Nach Angaben von Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) stieg die Zahl der Lastwagen von 1,1 Millionen im Jahr 2000 auf 2,5 Millionen 2022. Damit entfielen auf den Brenner heute 40 Prozent des gesamten Alpentransits im Güterverkehr. Entsprechend haben auch die Belastungen auf und entlang der Route zugenommen. Für Italien ist die wichtige Nord-Süd-Route über die Alpen wie für Deutschland wirtschaftlich von Bedeutung. Mit Blockabfertigungen an der austro-deutschen Grenze dosiert Tirol seit Jahren den Lkw-Verkehr an bestimmten Tagen. In der Folge kommt es zu langen Staus in Bayern. Dies hatte in den vergangenen Jahren für viel Streit zwischen Bayern und Tirol gesorgt – bis hin zu Klagsdrohungen aus Bayern.

Erst am Donnerstag forderte der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber: „Die Kommission darf nicht länger der Tiroler Erpressung tatenlos zusehen, sondern muss endlich liefern – zur Not auch mit einem Vertragsverletzungsverfahren." Mit diesen Verfahren kann die EU-Kommission dagegen vorgehen, dass einzelne Länder gegen EU-Recht verstoßen. Sie können in einem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof und einer Geldstrafe enden.

Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) übte gestern scharfe Kritik an Italien und Deutschland. „Es wird Zeit, dass das Transit-Problem endlich von unseren Nachbarn anerkannt und konstruktiv an Lösungen mitgewirkt wird", bekräftigte die Ministerin.

Zuvor hatte Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini die EU-Kommission erneut aufgefordert, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich wegen der Tiroler Maßnahmen einzuleiten. Deutschland, Tschechien, Litauen, Rumänien, die Niederlande und Bulgarien würden sein Land dabei unterstützen. (TT.com, pn, APA)