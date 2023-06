48,1 Milliarden gegen Teuerung: Staatliche Hilfen sind nur wenig treffsicher

Bis 2026 steigen die Anti-Teuerungshilfen des Bundes auf 48,1 Mrd. Euro an, 37,7 Mrd. Euro entfallen dabei auf Privathaushalte. Laut einer Wifo-Studie werden die Hilfen einkommensunabhängig gewährt, viele Hilfen seien auch „klimakontraproduktiv".

Wien – Österreich hat in Europa im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung eines der größten Maßnahmenpakete gegen hohe Inflation und Energiepreise geschnürt. Zwischen Jänner 2022 und Mai 2023 gab es Maßnahmen vom Bund, die bis 2026 auf 48,1 Mrd. Euro kommen. 37,7 Mrd. Euro entfallen auf Privathaushalte. Gut 87 Prozent davon (32,8 Mrd. Euro) werden laut Wifo einkommensunabhängig gewährt, das sei ein grober Indikator zur Treffsicherheit. Viele Hilfen seien auch „klimakontraproduktiv".

Von den 37,7 Mrd. Euro Entlastungen für private Haushalte sind 14,6 Mrd. Euro kurzfristige bzw. befristete Hilfen, so das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) weiter. 23,1 Milliarden stellen hingegen dauerhaft-strukturelle Entlastungen dar – wie etwa die Kompensation der kalten Progression und Valorisierung bestimmter Sozialleistungen.

Der Anteil, der hierzulande privaten Haushalten zukommt, beläuft sich auf 78,4 Prozent. An Unternehmen sowie die Land- und Forstwirtschaft gehen 21,6 Prozent. Für die Unternehmen sowie die Land- und Forstwirtschaft werden 8,3 Mrd. Euro an kurzfristigen und 2,1 Mrd. Euro an dauerhaft-strukturellen Maßnahmen wie etwa eine Senkung der Lohnnebenkosten gewährt.