Festival der Orientierung: 800 Athleten aus zehn Nationen waren in Tirol zu Gast

Auch der Staatsmeistertitel in der Mitteldistanz am Sonntag in Nassereith ging an den Mann aus der Hauptstadt, der sich vor Mathias Peter und Matthias Gröll (beide OLC Graz) durchsetzte. Bei den Damen triumphierte Carina Polzer (SU Klagenfurt) vor Anika Gassner und Jasmina Gassner (beide Naturfreunde Wien). Schon am Samstag fand ein Sprintrennen seine Austragung, am Sonntag wurde dann die Langdistanz absolviert, jeweils in Imst.