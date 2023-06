Crasht Innsbruck die Party?

Hollabrunn – Beim UHC Hollabrunn ist heute Abend (19 Uhr/live auf Laola1) in der HLA-Challenge alles für die Meisterparty angerichtet. Medalp Innsbruck Handball Tirol könnte am letzten Spieltag den Partycrasher spielen. Siegen die Gäste beim Tabellenführer, könnte Verfolger Atzgersdorf (in St. Pölten) noch an Hollabrunn vorbeiziehen – und aufsteigen. Für die Innsbrucker (aktuell 4.) wäre im Falle eines Sieges noch Platz drei möglich, sofern Leoben (3.) zuhause gegen Traun Federn lässt. „Wir gehen das Spiel wie jedes andere Spiel an und wollen uns bestmöglich verkaufen“, betonte gestern Innsbruck-Trainer Dragoljub Perovic, der im Herbst in seine zweite Saison als Cheftrainer gehen wird. (dale)