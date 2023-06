Österreichs BIP im 1. Quartal zu Vorquartal nahezu unverändert

Wien – Die heimische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2023 gegenüber dem Vorquartal nicht wie erwartet geschrumpft. Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) blieb gegenüber dem vierten Quartal 2022 mit plus 0,01 Prozent unverändert (saison- und kalenderbereinigt), teilte die Statistik Austria am Freitag mit. Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) hatte Ende April in einer Schnellschätzung einen Rückgang von 0,3 Prozent prognostiziert.