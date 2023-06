Lotteriespiele künftig nur mehr für Über-18-jährige erlaubt

Wien – Die Österreichischen Lotterien heben mit Stichtag 10. Juli 2023 die Altersgrenze für den Verkauf von Wettscheinspielen und Sofortlotterien auf 18 Jahre an. Damit soll der Spieler- und Jugendschutz verbessert werden, betonte der Glücksspielkonzern am Donnerstag. Lotto, EuroMillionen und Ähnliches spielen sowie Brief- und Rubbellose kaufen darf dann nur mehr, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat.

Mit der Anhebung der Altersgrenze erfolge eine Anpassung an die Klassenlotterie sowie an die Online-Spieleseite win2day. Die Teilnahme ist ab 10. Juli somit einheitlich an sämtlichen Spielen der Österreichischen Lotterien nur Personen erlaubt, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Dieses Limit gilt seit jeher schon für die Teilnahme am Sportwetten-Programm von tipp3.