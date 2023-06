Mann in Innsbrucker Wohnung bedroht: 48-Jähriger hortete Schusswaffen

Innsbruck – Nach einer angezeigten Drohung ist die Polizei am Donnerstag in Innsbruck auf ein kleineres Waffenarsenal gestoßen. Am Nachmittag erstattete ein 50-Jähriger Anzeige: ein 48-Jähriger habe ihn in seiner Wohnung mit einer Waffe bedroht, schilderte der Mann gegenüber der Exekutive. Der verdächtige Italiener wurde daraufhin von Beamten der Schnellen Interventionsgruppe vorläufig festgenommen. Die Hintergründe der Tat waren laut Polizei vorerst noch unklar.