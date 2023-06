Eine Sensation: Haselsteiner macht Jonas Kaufmann zum neuen Intendanten der Festspiele Erl

Kaufmann ist als Opernsänger einer der weltweit bekanntesten Interpreten mit regelmäßigen Auftritten auf sämtlichen großen Bühnen, so unter anderem in der Wiener Staatsoper, der Mailänder Scala, in München und in Berlin sowie an der New Yorker Met. Auch bei den Festspielen in Salzburg und Bayreuth ist Kaufmann Stammgast. Sein Repertoire umfasst wichtige Tenor-Partien vom barocken Monteverdi über die Klassiker Mozart (u.a. „Zauberflöte“, „Così fan tutte“), Beethovens einzige Oper „Fidelio“, zahlreiche Verdi-Opern („Aida“, „Don Carlo“), Rossini und Puccini.