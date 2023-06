Mit Hund und Katz' zum Liebesglück: Singles mit Tieren haben bei Partnersuche gute Karten

Wien – Singles mit Haustieren, insbesondere Katzen und Hunden, haben bei der Partnersuche durchaus gute Karten, so eine am Freitag veröffentlichte Parship-Umfrage. Fast vier von zehn Befragten können sich auf jeden Fall eine entsprechende Beziehung vorstellen. Frauen stimmen zu 44 Prozent dieser Aussage deutlich öfter zu als Männer (30 Prozent). Weitere 44 Prozent sind grundsätzlich tierlieb, haben aber bestimmte Vorstellungen, was Anzahl und Tierart betrifft.