Kein „Risikowolf" mehr: Zweiter Wolfsabschuss in Kärnten in dieser Woche

Villach – Ein Wolf ist am Donnerstagabend im Bezirk Villach-Land erlegt worden. Es war der zweite Abschuss innerhalb einer Woche und der insgesamt fünfte seit Inkrafttreten der Verordnung, die die Tötung der eigentlich geschützten Tiere in Kärnten wesentlich erleichtert hatte, teilte der Landespressedienst am Freitag mit. Erst am Montag wurde im Bezirk Feldkirchen ein Wolf erlegt.