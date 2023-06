Strom- und Gasverbrauch im April erneut rückläufig

Wien – Sowohl bei Strom als auch bei Gas erwiesen sich in Österreich die Endkunden zuletzt als sparsam: Mit 4,92 TWh war beim Strom im April ein Rückgang um 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu verzeichnen. Die Spitzenlast lag am 3. Mittwoch des Monats bei 9,1 GW. Bei der öffentlichen Versorgung gab es am 14. April eine Spitzenlast von 9,3 GW, teilte die E-Control am Freitag mit. Und mit 5,92 TWh wurde in Österreich um rund 2,5 Prozent mehr Strom erzeugt.