Neuer Standort in Axams: Das Rote Kreuz eröffnet neue Tafel mit gratis Lebensmitteln

Das Team „Österreich Tafel" des Roten Kreuzes Innsbruck verstärkt seine Präsenz mit einem weiteren Standort. Am Samstag wird die neue Tafel in Axams den Betrieb aufnehmen.

Axams – Aufgrund der Teuerung nimmt die Armut in Österreich zu und damit auch der Bedarf an sozialen Hilfeleistungen. Das hat auch das Österreichische Rote Kreuz erkannt und eröffnet am Samstag, den 3. Juni, in Axams eine neue Tafel, heißt es in einer Aussendung der Organisation. Das Hilfsprojekt unterstützt Bedürftige mit gratis Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs.