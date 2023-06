Kadaver eines Bären im Trentino gefunden

Proben wurden gesammelt und an ein Labor geschickt, berichteten Medien am Freitag. Die Hoffnung war, dass damit Informationen über die Herkunft und die Todesursache des Bären in Erfahrung gebracht werden können.

JJ4, eine Schwester des 2006 in Bayern getöteten Problembären Bruno, wurde eingefangen und in ein abgesichertes Wildgehege in der Region gebracht. Tierschützer hatten Anfang Mai ein Gutachten erstellen lassen, wonach der Jogger nicht von JJ4, sondern von einem ausgewachsenen Bärenmännchen getötet worden sein soll. Dies sei etwa aus dem Abstand der Eckzähne in den Bisswunden ersichtlich. (APA)