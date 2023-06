Gemeinsamer Bike-Park in Kitzbühel und Kirchberg wird Wirklichkeit

Kitzbühel, Kirchberg i. T. – Auf der Ehrenbachhöhe erfolgte am Freitagvormittag der Spatenstich für einen neuen Bikepark, der in Kooperation der Tourismusverbände Kitzbühel und Kirchberg mit der Bergbahn Kitzbühel und den beiden Gemeinden entsteht. In einer ARGE haben sie sich zusammengeschlossen und in nur wenigen Monaten den neuen Park geplant.





„Wenn man zusammenarbeitet, lassen sich Projekte viel leichter umsetzen“, betont Bergbahn-Kitzbühel-Vorstand und ARGE-Obmann Christian Wörister. Am Montag starten die Bauarbeiten an leichten und mittelschwierigen Flow- und Singletrails sowie am Übungsgelände für Familien und Trail-MTB-Einsteiger im Bereich der Sonnenrast-Sesselbahn (Ehrenbachhöhe/Hahnenkamm). Im ersten Schritt werden nun rund 1,2 Mio. Euro in die Erweiterung der KitzBike Trails, Touren und Infrastruktur investiert. Dazu wird auch die Sonnenrast-Sesselbahn für den Biketransport adaptiert und erstmalig auch im Sommer in Betrieb gehen.