Mehr Komfort beim Rastplatz am Drauradweg in Sillian

Sillian – Der Tourismusverband Osttirol und die Marktgemeinde Sillian wollen am Drauradweg heuer mehr Komfort bieten. Sie haben das Areal rund um das Auffangbecken am Frauenbach im Rahmen eines Interreg-Projekts neu gestaltet. Dabei wurde eine überdachte Sitzgarnitur direkt am vorbeiführenden Güterweg, der in diesem Sommer auch als Radwegvariante genutzt wird, eine Hollywood Schaukel und eine Liege-Plattform errichtet. Eine Sitzecke mit Feuerstelle mit Zugang zum Bach lädt zum gemeinsamen Picknick ein. Ebenso wurde eine neue WC-Anlage beim Wichtelpark in Sillian errichtet, welche auch von den Radfahrern genutzt werden kann.