Iran entlässt Österreicher aus der Haft: „Es gab keine Gegenleistung“

Wien, Teheran – Kamran Ghaderi war 2709 Tage in iranischer Haft, fast siebeneinhalb Jahre. Bei Massud Mossaheb waren es 1586 Tage. Am Freitag waren die zwei österreichisch-iranischen Doppelstaatsbürger auf dem Weg vom Iran in den Oman. Von dort sollten sie über Belgien nach Österreich weiterreisen. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) teilte mit, dass Österreich ihre Entlassung erreicht habe. Ein weiterer Österreicher sitzt noch in einem iranischen Gefängnis. „Wir lassen nichts unversucht, auch ihn herauszuholen“, heißt es im Außenministerium.

Assadi war 2018 in Deutschland festgenommen worden, weil er einen vereitelten Anschlag auf iranische Oppositionelle in Frankreich in Auftrag gegeben haben soll. Er war damals an Irans Botschaft in Wien akkreditiert. Auf die diplomatische Immunität konnte er sich bei der Festnahme aber nicht berufen, weil er auf Urlaub und nicht auf Dienstreise war. (sabl)