38-Jähriger bei Fahrradunfall in Innsbruck an der Schulter verletzt

Innsbruck – Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad auf der Franz-Greiter-Promenade in Innsbruck ist am Freitagnachmittag ein 38-Jähriger verletzt worden. Der Einheimische war gegen 13.45 Uhr in Richtung Süden unterwegs, vor ihm fuhren zwei weitere Radfahrer in dieselbe Richtung.