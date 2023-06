Mindestens 275 Tote und Hunderte Verletzte bei Zugunglück in Indien

Neu-Delhi – Bei einem der schwersten Zugsunglücke der vergangenen Jahrzehnte sind in Indien mindestens 275 Menschen ums Leben gekommen. Hunderte wurden verletzt, wie die Behörden des Bundesstaats Odisha mitteilten. Nach Regierungsangaben war die Ursache für das Unglück ein Fehler im elektronischen Signalsystem. Der indische Minister für den Bahnverkehr, Ashwini Vaishnaw, verwies am Sonntag laut der Nachrichtenagentur ANI auf das Signalsystem als Ursache des Unglücks, ohne Details zu nennen. "Wir haben die Ursache des Unfalls und die verantwortlichen Personen identifiziert".

Am Samstag versprach Premierminister Narendra Modi, die Schuldigen für das Unglück mit Hunderten Toten und Verletzten schwer zu bestrafen. Mehrere Oppositionspolitiker warfen der Regierung nach dem Unfall vor, nicht genügend in die Bahnsicherheit investiert zu haben und forderten Vaishnaw zum Rücktritt auf. Dieser wiederum sagte, jetzt sei nicht die Zeit für politische Diskussionen.





Am Sonntag hatten die Behörden die Totenzahl leicht nach unten korrigiert. Es seien 275 Menschen umgekommen und nicht 288, wie am Samstag mitgeteilt worden sei, sagte der Verwaltungschef des Bundesstaats Odisha, Pradeep Kumar Jena, der Agentur ANI. Einige Leichen seien demnach zuvor zweimal gezählt worden. Bisher seien zudem 88 Tote identifiziert worden. Behörden hätten Listen und Fotos der Verstorbenen zum Zwecke der Identifikation auf verschiedene Regierungswebsites hochgeladen. Angehörige sollten sie nicht mit Kindern anschauen, hieß es.

Drei Züge waren laut Behörden an dem Unfall beteiligt, der sich in einer ländlichen Gegend im Bezirk Balasore, gut 200 Kilometer südwestlich von Kolkata, am Freitag gegen 19 Uhr Ortszeit (15 Uhr MESZ) ereignete.

Fernsehbilder am Tag danach lassen das Ausmaß erkennen, nachdem die Rettungsarbeiten zunächst in der Nacht stattfanden. Zugwaggons liegen kreuz und quer auf und neben den Schienen.

Die Menschen vor Ort erzählen von grausamen Erlebnissen. "Überall Leichen, vielen fehlten Körperteile, Menschen, die in den Waggons feststeckten, schrien um Hilfe", sagte ein Überlebender der Zeitung "The Hindu". "Ich sah Menschen mit verstümmelten Körperteilen und entstellten Gesichtern. Das wird mich mein Leben lang verfolgen."

Laut Rettungskräften vor Ort werden in und unter den Wracks inzwischen keine Überlebenden mehr erwartet. Das Ziel sei es, die Räumungsarbeiten bis Mittwoch abzuschließen, sagte Bahnminister Ashwini Vaishnaw der indischen Nachrichtenagentur ANI. Gleichzeitig versuchten Angehörige vor Ort in verschiedenen Leichenhallen teils sehr entstellte Opfer zu identifizieren, wie etwa die "Times of India" berichtete.

Örtlichen Medienberichten zufolge soll ein Passagierzug zuerst entgleist sein, ein anderer Passagierzug soll in dessen liegengebliebene Waggons gerast sein. Auch ein Güterzug soll beteiligt gewesen sei.

Die Solidarität nach dem Unglück ist groß. Viele Menschen haben schon in der Nacht des Unfalls in Krankenhäusern Blut für die Verletzten gespendet. "Ich hoffe, dass das einige Leben rettet", sagte ein Spender der Nachrichtenagentur ANI. Odishas Verwaltungschef Pradeep Kumar Jena sagte, er habe viele Anfragen von Blutspende-Interessierten erhalten.

Luftaufnahme von den involvierten Zügen. © APA/AFP/AFPTV/JAYANTA SHAW

Passagierzüge entgleist, Güterzug involviert

Premierminister Narendra Modi besuchte am Samstag den Unglücksort. Sein Büro kündigte – wie dies in Indien bei Unfällen in Zusammenhang mit der Infrastruktur üblich ist – bereits kurz nach dem Unglück eine Entschädigung für die Angehörigen der Toten von je 200.000 Rupien (etwa 2300 Euro) an. Verletzte sollen etwa 50.000 Rupien bekommen.

Rund um die Welt kondolierten Politiker und Staatschefs, darunter auch der Präsident der vom russischen Angriffskrieg heimgesuchten Ukraine, Wolodymyr Selenskyj. Er twitterte an Modi und die Angehörigen der Opfer: "Wir teilen euren Schmerz des Verlusts."

Erst in den frühen Morgenstunden zeigte sich das Ausmaß der Katastrophe deutlicher. © APA/AFP/DIBYANGSHU SARKAR

Russlands Präsident Wladimir Putin schrieb in einem Telegramm, das der Kreml veröffentlichte: "Wir teilen die Trauer derer, die bei dieser Katastrophe ihre Angehörigen verloren haben, und hoffen auf eine baldige Genesung aller Verletzten."

Papst Franziskus versicherte "allen, die von dieser Tragödie betroffen sind, seine geistliche Nähe". Seine Gedanken seien bei den trauernden Angehörigen und den Verletzten. Für die Rettungskräfte erbitte er die "göttlichen Gaben des Mutes und der Tapferkeit".

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen twitterte an Modi: "Europa trauert mit Ihnen".

Auch US-Präsident Joe Biden drückte sein Mitgefühl aus. "Jill und ich sind nach der tragischen Nachricht über das tödliche Zugsunglück in Indien untröstlich", sagte Biden am Samstag (Ortszeit) laut einer Mitteilung des Weißen Hauses in Washington auch im Namen der First Lady. Der Präsident und seine Frau seien in Gedanken bei den Menschen in Indien.

UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich laut seinem Sprecher Stéphane Dujarric nach dem Unglück "zutiefst betrübt". Der Generalsekretär kondoliere sowohl den Angehörigen der Opfer wie auch den Menschen in Indien und ihrer Regierung, hieß es in einer Stellungnahme aus New York.

Immer wieder schwere Unglücke mit Zügen

In Indien selbst lässt das Unglück wieder eine Diskussion um die Sicherheit der Bahn aufkommen – nachdem das Land nach schweren Unglücken in der Vergangenheit viel in die Bahn investiert hat und sich die Situation zuletzt verbessert zu haben schien.

Das bevölkerungsreichste Land mit rund 1,4 Milliarden Menschen hat ein großes, historisch gewachsenes Bahnnetz. Angesichts vieler alter Züge und überholungsbedürftiger Gleisanlagen gibt es häufig Unfälle. Doch derart hohe Opferzahlen sind seltener geworden.

Die Anteilnahme ist groß. © APA/AFP/INDRANIL MUKHERJEE

Zu den schwersten Zugunfällen mit über 100 Toten gehörten in den letzten Jahrzehnten mehrere in Indien, darunter die Unglücke von Kanpur 2016, Valigonda 2005, Rafiganj 2002, Gaisal 1999 und Khanna 1998. In Pakistan starben im Juli 2005 in Sarhad beim Zusammenstoß dreier Fernzüge 137 Menschen, in Japan im April 2005 beim Zugsunglück von Amagasaki 107, weil der Lokomotivführer in einem Bogen nicht die vorgeschriebenen 70 Stundenkilometer eingehalten hatte.

Zu den schlimmsten Unfällen im Schienenverkehr gehört auch das Unglück von Eschede in Niedersachsen in Deutschland mit 101 Toten - dort prallten vor genau 25 Jahren, am 3. Juni 1998, nach dem Bruch eines Radreifens mehrere ICE-Waggons bei Tempo 200 gegen eine Straßenbrücke. Als größte Bahnkatastrophe der Geschichte gilt das Unglück von Seenigama in Sri Lanka, wo am 26. Dezember 2004 die Tsunami-Welle einen vollen Expresszug erfasste und ungefähr 1.800 Menschen starben. (APA/dpa/Reuters)