Mindestens 50 Tote und 350 Verletzte bei Zugunglück in Indien

Neu-Delhi – Bei einem Zugunglück in Indien sind Medienberichten zufolge am Freitag mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen und 350 verletzt worden. Bahnvertreter erklärten, der Coromandel Express von Kalkutta nach Chennai sei im Bundesstaat Odisha mit dem Howrah Superfast Express zusammengestoßen. In ersten Medienberichten war von einem Zusammenstoß des Coromandel Express mit einem Güterzug die Rede gewesen. Eine offizielle Bestätigung der Opferzahlen lag zunächst nicht vor.