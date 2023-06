1:1 gegen Altach: WSG mit einem Remis im Gepäck zur Party

Die WSG trennte sich im letzten Saisonspiel mit 1:1 von Altach. Alexander Ranacher verlängerte bis 2025.

Innsbruck – Es war wieder einmal einer dieser Was-wäre-wenn-Momente in der „Karriere“ des Stefan Skrbo: In der neunten Minute legte der Edeltechniker Lukas Jäger mit einem sehenswerten Haken auf den Hosenboden und fand in der Folge genau den richtigen Zeitpunkt, um einen idealen Stanglpass auf Alex Ranacher zu spielen. Dass es im letzten Spiel die erst zweite Torvorlage war, dient als statistischer Beweis dafür, dass der 22-Jährige sein zweifellos großes Talent zu selten auf den Platz bringt.





Und auch Torschütze Ranacher hatte am Freitagabend eine besondere Geschichte zu erzählen, schließlich hatte der Osttiroler am Nachmittag seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Die WSG ging mit einer 1:0-Führung in die Pause – und nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Valentino Müller (Muskel) standen dabei Ende der ersten Halbzeit sieben Tiroler auf den Feld.

Lockeres Schaulaufen in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit wurde dann zu einem eher lockeren Schaulaufen, bei dem auch noch Lautaro Rinaldi abschließende Minuten, aber trotz Chancen keinen Torerfolg sammeln durfte. Elf Minuten vor Schluss gelang den Altachern dann doch noch das 1:1. Schon vor dem Match wurden Zan Rogelj (wechselt nach Belgien) und Tim Prica (Ende der Leihe mit Aalborg) verabschiedet. Nun wird bis 22. Juni pausiert und am Samstag erst einmal der 50. Geburtstag von Trainer Thomas Silberberger gefeiert. Und das hatten sich alle Beteiligten verdient. Bei Altach wurde indes bekannt, dass Trainer Klaus Schmidt kommende Saison nicht mehr zur Verfügung steht. Damit muss der neue Sportchef Roli Kirchler gleich auf Trainersuche gehen,

