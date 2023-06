Gleitschirm von Windböe erfasst: 54-Jähriger bei Absturz in Schwendau verletzt

Schwendau – Beim Absturz mit seinem Gleitschirm ist am Freitagvormittag in Schwendau ein 54-Jähriger verletzt worden. Der Mann startete gegen 10.30 Uhr von der „Penkenalm“ zu einem Trainingsflug. Kurz darauf wurde sein Schirm von einer Windböe erfasst. Der 54-Jährige verlor dadurch schnell an Höhe. Er stürzte in der Folge durch einen Strömungsabriss aus einer Höhe von etwa zehn Metern auf eine Wiese.