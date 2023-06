Vier Meter von Mauer gestürzt: 31-Jähriger bei Unfall in Virgen verletzt

Virgen – Bei Arbeiten an einer Mauer seines Wohnhauses in Virgen ist am Freitagnachmittag ein 31-Jähriger abgestürzt. Der Mann hielt sich gegen 18 Uhr im Bereich des Mauerkranzes auf und stürzte aus unbekannter Ursache aus einer Höhe von etwa vier Meter auf den darunter liegenden Schotterboden.