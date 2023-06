Erdogan soll als Präsident vereidigt werden

Der wiedergewählte türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wird am Samstag im Amt vereidigt. Der 69-Jährige soll dazu am Nachmittag im Parlament in Ankara seine Ernennungsurkunde überreicht bekommen. Am Abend soll dann das neue Kabinett verkündet werden. Erdogan hatte sich am Sonntag mit gut 52 Prozent der Stimmen in einer Stichwahl durchgesetzt. Zwei Wochen davor hatten seine AK-Partei und ihre Partner bereits die Mehrheit bei der Parlamentswahl gewonnen.