Der VW Touareg bekommt ein Facelift verpasst

Für den Innenraum verspricht Volkswagen neuere Versionen für das Infotainmentsystem und für das Fahrwerkssystem. Interessant: Während der technisch stark verwandte Cousin Porsche Cayenne für das Facelift leistungsstärkere Plug-in-Hybridtechnologien erhält, bleibt dieser Schritt beim Touareg aus. Der wird somit in Österreich weiterhin als 381 PS starker „Basis“-Plug-in-Hybrid sowie als Touareg R mit einer Systemleistung von 462 PS in die Auslage geschoben. In beiden Fällen arbeiten ein V6-Turbobenziner und ein Elektromotor zusammen. Zum Antriebsportfolio gesellen sich zwei Sechszylinder-Turbodiesel mit 231 und 286 PS. Alle Touareg sind mit einer Achtstufenautomatik und dem 4Motion-Allradantrieb verknüpft. Seit 2002 hat VW vom Touareg 1,13 Millionen Stück verkauft, verteilt auf drei Generationen. (hösch)