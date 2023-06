Zu wenig Plätze für Kinder mit Behinderung in heimischen Kindergärten

Wien – In Österreich gibt es derzeit zu wenig Kindergartenplätze oder andere Betreuungsangebote für Kinder mit Behinderung. In jüngster Vergangenheit gebe es immer wieder Beschwerden von Eltern, denen – trotz der begrenzten Karenzzeit – wegen dieses Mangels lange Wartezeiten auf einen geeigneten Platz angekündigt werden, hieß es am Samstag in einer Aussendung. Behindertenanwältin Christine Steger forderte die politischen Entscheidungsträger auf, "diesen Missstand abzustellen".