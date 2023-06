18-Jährige erfasste bei Pkw-Ausbildungsfahrt in Salzburg ihre Mutter

Salzburg – Bei einer Führerscheinausbildungsfahrt ist am Freitag in Salzburg eine 43-Jährige verletzt worden. Eine 18-Jährige verwechselte beim Ausparken mit dem Auto aus der Garage das Gas- mit dem Bremspedal und erfasste ihre Mutter. Die Frau wurde mit dem Wagen mehrere Meter mitgeschleift und erlitt dabei Verletzungen durch Abschürfungen an der gesamten rechten Körperhälfte. Sie wurde mit der Rettung in das UKH Salzburg gebracht, berichtete die Polizei.