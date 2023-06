Showdown im SPÖ-Machtkampf: Babler oder Doskozil erhalten viel Beifall

Linz – Hans Peter Doskozil oder Andreas Babler? So lautet die entscheidende Frage beim SPÖ-Sonderparteitag in Linz. Der burgenländische Landeshauptmann und Traiskirchens Bürgermeister stellen sich dort einer Kampfabstimmung um den Parteivorsitz, nachdem Parteichefin Pamela Rendi-Wagner nach der Niederlage in einer Mitgliederbefragung ihren Rückzug angekündigt hatte.