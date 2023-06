SPÖ-Machtkampf entschieden: Doskozil wird neuer Parteichef

Linz – Hans Peter Doskozil wird neuer Vorsitzender der SPÖ und damit auch Spitzenkandidat bei der nächsten Nationalratswahl. Am außerordentlichen Parteitag in Linz erhielt er 53 Prozent der Stimmen, 46,8 Prozent votierten für Gegenkandidat Andreas Babler. Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner war nicht mehr angetreten, nachdem sie bei der Mitgliederbefragung hinter Doskozil und Babler nur Platz drei errungen hatte. Sie blieb dem Parteitag fern.

Der burgenländische Landeshauptmann versuchte in einem ruhigen und sachlichen Ton seine Schwerpunkte zu setzen. Beim Mindestlohn forderte er die Gewerkschaft auf, gemeinsam vorzugehen. „Der Mindestlohn darf nicht scheitern, weil wir uns nicht einigen konnten.“ Er will sein Engagement für den gesetzlichen Mindestlohn als Unterstützung für die Sozialpartner verstehen, damit es mit dem Kollektivvertrag einen Mindestlohn gibt. „Ihr könnt der Wirtschaft sagen, wenn wir uns nicht einigen, kommt der Doskozil und macht eine gesetzliche Lösung.“

Bei der Pflege müsse künftig ausgeschlossen werden, dass man damit Gewinne machen kann. Im Burgenland hat Doskozil dafür schon die Weichen gestellt. Zugleich müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege endlich die Wertschätzung bekommen, die sie verdienen.

Im Gesundheitsbereich wurden in der Vergangenheit auch unter der SPÖ-Mitwirkung falsche Entscheidungen getroffen. Man habe das Heft des Handelns aus der Hand gegeben und der Ärztekammer zu viel an Macht. Zur Ausbildung einte Doskozil: „Wer hier Medizin studiert, muss auch hier eine Zeit lang arbeiten.“

Dann kam die Zwei- oder gar Drei-Klassen-Medizin zur Sprache. „Der Trend zu den Wahlärzten muss gebrochen werden.“ Doskozil erinnerte an das dänische Modell, wo es keine Wahlärzte gibt. „Gesundheit und Pflege ist Aufgabe der öffentlichen Hand, nicht der privaten Geschäftemacher.“

Er lasse sich auch nicht nachsagen, mit Frauenpolitik nichts am Hut zu haben. Er wolle nur nicht Frauenpolitik auf die Quote reduzieren. Er lasse auch keine Inserate schalten bei einem „gewissen Medium“. Gemeint war Österreich aufgrund „der aggressiven Inseratenkeilerei und der sexistischen Verhaltensweise“ des Herausgebers.

Er sei einmal bei der „Adler Runde“ eingeladen gewesen, wo sich ein Tiroler Industrieller damit gerühmt hätte, Sebastian Kurz mit einer Million Euro unterstützt zu haben. „Ich bin gegen Spenden an Parteien“, so Doskozil.

Nach Doskozil war Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler am Wort. Er bedankte sich zu Beginn seiner Rede bei Pamela Rendi-Wagner. Er wolle seinen Beitrag zur Einheit in der Partei leisten, fügte er an.