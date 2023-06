62-jähriger Kärntner starb bei Absturz mit dem Auto

Stall im Mölltal – Ein 62-jähriger Kärntner ist am Freitagabend bei einem Autoabsturz in Stall im Mölltal (Bezirk Spittal an der Drau) ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Pkw des Mannes gegen 18 Uhr auf einem Forstweg unterwegs, als er aus vorerst unbekannter Ursache von der Straße abkam. Das Auto überschlug sich, der 62-Jährige und ein 44-Jähriger wurden aus dem Fahrzeug geschleudert. Der 44-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.