Mann klettert nackt auf Altar in Petersdom: Bußliturgie gegen Schändung

Nachdem sich ein Mann am Donnerstag nackt auf dem Altar im Petersdom entblößt haben soll, will die Kirche die "Schändung" mit einer Bußliturgie ausmerzen.

Vatikanstadt – Nachdem ein nackter Mann auf den Altar des Petersdoms geklettert ist, hat der Vatikan am Samstag eine sogenannte Bußliturgie angekündigt. Gefeiert werde dieser Ritus von dem Erzpriester des Petersdoms Kardinal Mauro Gambetti, wie das offizielle Nachrichtenportal Vatican News unter Berufung auf das vatikanische Presseamt am Samstag berichtete. Gambetti, der zugleich Präsident der Dombauhütte St. Peter ist, werde den Ritus an dem zentralen Beichtaltar zur Mittagszeit als Reaktion auf die "Schändung" zelebrieren.