Sonntags-Umfrage in Deutschland sieht AfD gleichauf mit SPD

In Deutschland ist eine Debatte um das Umfragehoch der AfD ausgebrochen: Die rechte Partei schneidet bei zwei voneinander unabhängigen Umfragen stark ab.

Berlin – Die AfD kann in einer weiteren Umfrage mit der Kanzlerpartei SPD gleichziehen. Einer Insa-Erhebung für die Bild am Sonntag zufolge könnte die Partei, wäre an diesem Sonntag Bundestagswahl, 19 Prozent (+1) der Stimmen holen. Das sei der höchste Wert, den das Meinungsforschungsinstitut Insa jemals für die AfD gemessen habe, hieß es bei Bild.de. Ebenso viele Befragte würden demnach SPD wählen (-1).