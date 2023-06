Suchaktion in der Sillschlucht: 40-Jähriger seit der Nacht abgängig

In der Nacht auf Samstag hat ein Mann sich bei den Einsatzkräften telefonisch gemeldet und erklärt, dass er sich auf dem Weg zu einer Party in der Sillschlucht verletzt habe. Eine Suchaktion verlief bis dato negativ.

Innsbruck – In Innsbruck läuft seit dem Vormittag eine Suchaktion nach einem 40-jährigen Mann, der in der Nacht selbst Alarm geschlagen hat: Er meldete sich bei den gegen 4 Uhr bei den Einsatzkräften, weil er sich eigenen Angaben zufolge auf dem Weg zu einer Party in der Sillschlucht verletzt habe. Danach brach der Kontakt ab.