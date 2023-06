Mit dem Seifenkistl in Kundl auf rasanter Abfahrt

Seit Herbst des vergangenen Jahres wurde an den fahrenden Kisten gebastelt. Herausgekommen sind phantasievolle Gefährte, mit denen es am Samstag mit zuvor etwas Lampenfieber am Start für rund 70 Teilnehmer rasant in vier Kategorien nach unten ging. So gingen die ganz Kleinen mit Bobby Cars bis hin zu den Senioren mit besonders kreativen Fahrzeugen an den Start. Kleinere Unfälle gab es auch, aber keine groben Verletzungen. (wo)