Wind erfasste Gleitschirm nach der Landung: 21-Jähriger über Zaun auf Ziegelstapel geweht

Zams – Eigentlich schon wieder sicheren Boden unter den Füßen hatte am Samstag ein 21-jähriger Gleitschirmpilot nach einem Flug von Venet nach Zams. Doch noch bevor der Pilot den Schirm am Boden des Landeplatzes ablegen konnte, wurde dieser von einer Windböe erfasst und in Richtung Osten befördert.