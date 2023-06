Tiroler erlitt Herztod bei Radtour auf Großglockner Hochalpenstraße

Großkirchheim – Ein 74-jähriger Tiroler ist am Samstagnachmittag bei einer Radtour auf der Großglockner Hochalpenstraße (B107) in Großkirchheim im Kärntner Bezirk Spittal an der Drau nach einem medizinischen Notfall gestorben. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte, sei der Radler plötzlich nach links in die Fahrbahnmitte gezogen, fast stehen geblieben und umgekippt. Reanimationsmaßnahmen seien erfolglos geblieben, ein Arzt habe Sekundenherztod attestiert.