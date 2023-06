Polnische Opposition demonstriert für Demokratie

In Polen demonstrieren Anhänger der Opposition am Sonntag (12.00 Uhr) gegen die Politik der nationalkonservativen Regierungspartei PiS. Der Protestmarsch durch das Zentrum von Warschau steht unter dem Motto: "Gegen Teuerung, Diebstahl und Lügen, für freie Wahlen und ein demokratisches, europäisches Polen." Der 4. Juni ist in Polen ein wichtiges Datum: 1989 leitete der Sieg der Demokratiebewegung bei den ersten freien Wahlen das Ende des kommunistischen Regimes ein.