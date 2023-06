AK fordert Reform der Matura

Rund um den Start der diesjährigen mündlichen Reifeprüfungen hat die Arbeiterkammer (AK) eine Reform der Matura gefordert. Diese führe nämlich in ihrer derzeitigen Form dazu, dass für wesentliche Fragen im Unterricht kaum noch Zeit bleibe und Jugendliche nach 12 oder 13 Schuljahren an punktuellen Prüfungen scheitern können, obwohl die Matura allein ohnehin oft nicht mehr zum Hochschulbesuch berechtige. Die AK will diese nun durch eine Abschluss-Projektarbeit ersetzen.

"Die Matura ist aus der Zeit gefallen", betonte Ilkim Erdost, Leiterin des Bereichs Bildung in der AK Wien, in einer Stellungnahme gegenüber der APA. "Das stupide Auswendiglernen für Tests ist der Endgegner aller echter Lernprozesse." Gerade in Zeiten von Künstlicher Intelligenz müsse man Leistungsnachweise in der Schule anders angehen, so ihre Forderung.