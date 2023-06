Moped prallte bei Reutte gegen Strommasten: Zwei Personen schwer verletzt

In der Nacht auf Sonntag kam ein Moped von der B198 ab. Ein 22-Jähriger und eine 26-Jährige wurden auf die Fahrbahn geschleudert. Unfallzeugen eilten zu Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte.

Reutte – Gegen 2.15 Uhr waren am Sonntag ein 22-Jähriger und eine 26-Jährige auf einem Moped auf der Lechtalstraße (B198) von Reutte in Richtung Lechaschau unterwegs. Plötzlich – so berichteten es laut Polizei Unfallzeugen – streifte das Moped die Gehsteigkante. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und prallte gegen einen Strommasten.