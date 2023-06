Regierung will Digitalisierung schneller umsetzen: „Workshops, um Basics zu erlernen“

Wien, Innsbruck – Wien, Innsbruck – Diese Woche präsentierten Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) den im Ministerrat beschlossenen „Digital Austria Act“. Das ambitionierte Ziel: Die umfassende Digitalisierung Österreichs in allen Bereichen. Bei den Kosten will sich Turskiy allerdings nicht festlegen. Das sei ganz unterschiedlich. Jede einzelne Maßnahme werde in den zuständigen Ressorts mit uns gemeinsam umgesetzt. „Hierzu habe ich von der Bundesregierung die Koordinierungsfunktion übertragen bekommen“, so der Staatssekretär auf Anfrage der TT.

Ein Schwerpunkt des Pakets liegt im Gesundheitsbereich. Dort habe sich ein Digitalisierungsschub bereits während der Corona-Pandemie abgezeichnet, meinte Rauch. Ihm schwebe vor, dass alle Gesundheitsdaten für Bürger verfügbar sein sollen, so dass niemand mehr „ausgedruckte Röntgenbilder herumtragen“ müsse. So soll etwa ELGA in den kommenden Jahren ausgebaut und von einer Datensammlung zu einer Datenbank werden. Befunde sollen standardisiert erfasst werden und so beispielsweise ein Vergleich von Laborwerten über längere Zeit möglich sein. Die Vorarbeiten dazu würden bereits laufen. Auch die Gesundheitshotline 1450 soll ausgebaut werden. Das „erste Eintrittstor ins Gesundheitswesen“ solle jedenfalls nicht die Spitalambulanz, sondern der digitale Raum sein, so Rauch. Weiterhin geben werde es eine „opt-out“ Möglichkeit für jene Menschen, die nicht wollen, dass ihre Gesundheitsdaten auf diese Weise verarbeitet werden.