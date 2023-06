Stillgelegte Goldmine überflutet: Zwölf Tote in Venezuela

Die Gruppe war unbefugt in die seit Jahren geschlossene Mine eingedrungen, als heftige Regenfälle das Gelände überfluteten und so die Sauerstoffversorgung der mutmaßlich illegalen Bergarbeiter kappten.

Caracas – In einer stillgelegten Goldmine in Venezuela sind nach Behördenangaben zwölf Menschen ums Leben gekommen. Wie der Sicherheitschef von El Callao im Südosten des südamerikanischen Landes, General Edgar Colina Reyes, der Nachrichtenagentur AFP am Samstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Mittwoch. Den Angaben zufolge sind die Menschen erstickt.