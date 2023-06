Auffahrunfall mit zwei Verletzten bei Zirl: Lenker war alkoholisiert

Zirl – In den frühen Morgenstunden kam es am Sonntag auf der A12 bei Zirl zu einem Auffahrunfall. Ein 41-jähriger Autolenker war betrunken unterwegs.

Gegen 4 Uhr fuhr ein 19-Jähriger auf der Inntalautobahn in Richtung Westen. Am Beifahrersitz befand sich eine 20-jährige Frau. Hinter den beiden fuhr der 41-jährige Lenker in die gleiche Richtung.