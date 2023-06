Busunfall nahe Neapel: Ein Toter und 14 Verletzte

Neapel – Ein Toter und 14 Verletzte. So lautet die vorläufige Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls unweit von Neapel, in den mehrere Fahrzeuge verwickelt waren, darunter ein Bus mit 38 Fahrgästen. Der Unfall ereignete sich um 4 Uhr morgens auf der Autobahn A16 nicht weit entfernt von der süditalienischen Millionenstadt.

Die Feuerwehr musste stundenlang mit einem Kranwagen arbeiten, um die Passagiere aus dem Bus zu befreien. An Bord befanden sich 38 Personen und zwei Fahrer. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser der Gegend eingeliefert, wie italienische Medien am Sonntag berichteten. Auch ein Rettungsflugzeug traf an der Unfallstelle ein.