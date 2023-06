14-Jähriger fuhr in Oberösterreich Omas Auto zu Schrott

Spital am Pyhrn – Ein 14-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag in Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchdorf an der Krems) das Auto von seiner Großmutter zu Schrott gefahren. Der alkoholisierte Jugendliche blieb dabei unverletzt und flüchtete vom Unfallort. Die Großmutter hatte von der Spritztour nichts gewusst. Der 14-Jährige wird nun wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen bei der BH Kirchdorf angezeigt, berichtete die Polizei.