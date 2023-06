Tödlicher Unfall bei Ironman-EM in Hamburg: Motorradfahrer starb

Am Sonntag stieß ein Begleit-Motorrad mit einem Teilnehmer während des Radabschnitts frontal zusammen. Der Lenker starb, der Athlet und ein Kameramann, der mit auf der Maschine saß, wurden verletzt.

Hamburg – Bei der Ironman-EM in Hamburg ist der Fahrer eines Begleitmotorrads bei einem schweren Unfall getötet worden. Nach etwa 2:25 Stunden war der Motorradpilot am Sonntag mit einem Teilnehmer auf der Radstrecke frontal zusammengestoßen. Der Einsatzleiter der Polizei bestätigte der ARD-"Sportschau", dass der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle gestorben sei.