Offiziell: Karim Benzema verlässt Real Madrid nach 14 Jahren

Madrid – Wie Real Madrid am Sonntag bestätigte, verlässt Kapitän und Klub-Legende Karim Benzema den Verein aus der spanischen Hauptstadt nach 14 Jahren. Mit 21 Jahren war der Stürmerstar, mehrfache Champions League-Gewinner und aktueller Weltfußballer 2009 nach Madrid gewechselt. Real Madrid wünscht ihm in der offiziellen Bestätigung alles Gute in seiner neuen Lebensphase und veranstaltet nächsten Dienstag eine offizielle Abschiedsfeier. (TT.com)