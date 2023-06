Gewessler fordert von Doskozil ein Ende der SPÖ-Blockade im Nationalrat

Die Umweltministerin kündigt eine breite öffentliche Konsultation für nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) an. Außerdem pocht sie auf weitere Schritte für Ausstieg aus russischem Gas.

Wien – Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" an den neuen SPÖ-Chef Hans Peter Doskozil appelliert, die Blockade von Regierungsvorhaben, die eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Nationalrat erfordern, zu beenden. Als Beispiel nannte sie das Erneuerbaren-Wärmegesetz für den Ausstieg aus fossilen Heizsystemen. Dessen SPÖ-Blockade "aus parteitaktischen Gründen" sei "doppelt bitter", schade das doch auch gerade Menschen mit geringen Einkommen.